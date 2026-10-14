В Кузбассе вот-вот станет еще холоднее - прогноз погоды на 15 октября

Синоптики Кемеровского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на завтра, 15 октября. По области снова ожидаются мокрый снег и холод.

Так, в Кузбассе ночью будет 0, – 5°C, днем – 1, +4°C. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 13 м/с. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Кемерове ночью 15 октября будет – 1, – 3°C, днем +1, +3°C. Порывы северо-западного ветра будут достигать 13 м/с. Ночью преимущественно без осадков, а вот днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Напомним, ранее мы также писали о том, что среднемесячная температура в ноябре в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается выше нормы.