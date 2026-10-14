В Кузбассе остановлен ещё один опасный объект: причины

В Новокузнецке судебные приставы поставили на паузу работу опасного производственного объекта. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Сотрудники отделения по Новокузнецку приостановили на 90 суток открытые горные работы на угольном разрезе. Это решение суда, и его уже исполнили.

– Основанием послужили нарушения требований промышленной безопасности, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

То есть работа объекта создавала угрозу для людей и окружающей среды. Осведомлённый источник редакции VSE42.RU пояснил, что речь об организации ООО "Сибэнергоуголь".

Теперь разрез не работает. Все горные работы на нём остановлены на 90 суток. А исполнение решения суда находится на особом контроле сотрудников Главного управления.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что Ростехнадзор за неделю остановил две крупные шахты.