Свежие овощи бешено дорожают зимой: врач назвала дешевую альтернативу

Зимой замороженные овощи, ягоды и фрукты могут стать достойной альтернативой свежим плодам. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По словам специалиста, в холодное время года найти свежие сезонные овощи и фрукты становится сложнее, а импортные продукты могут заметно дорожать. В такой ситуации промышленная шоковая заморозка помогает сохранить большую часть полезных веществ и разнообразить рацион.

При этом диетолог подчеркнула, что замороженные ягоды и фрукты предпочтительнее варенья, если цель – сохранить витамины.

– В любом случае заморозка ягод и фруктов гораздо лучше, чем варенье из них: при варке мы теряем много витаминов – и из-за нагревания, и из-за сочетания с сахаром. Например, витамин С в таком варенье практически не сохраняется, – пояснила врач.

Овощи после заморозки тоже остаются полезными. Многие из них в любом случае подвергаются термической обработке при приготовлении домашних блюд. Кабачки, баклажаны и разные виды капусты варят в супах или тушат, поэтому итоговые потери некоторых полезных веществ могут быть сопоставимы.

Однако полностью переходить на замороженные продукты необязательно. Некоторые овощи способны долго храниться и без специальной обработки. Например, тыква и кабачки сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев после сбора урожая.

– Безусловно, заморозка – это и клетчатка, и витамины. В холодный период, если нет своих запасов, которые долго хранятся, – а кабачки и тыквы у нас лежат, как правило, долго, – она здорово выручает и помогает восполнить нехватку свежих овощей и фруктов в рационе, – отметила специалист.

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