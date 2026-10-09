Как правильно готовить курицу: советы нутрициолога для здорового рациона

Для VSE42.Ru на вопросы о полезных блюдах из курицы ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По ее словам, курицу можно готовить разными способами – запекать, тушить, варить, жарить на гриле или на сковороде с небольшим количеством масла.

– Например: курица с овощами в духовке, овощное рагу с курицей, суп, курица с гречкой или рисом, паста с курицей и овощами, – перечислила эксперт.

Она отметила, что идеально употреблять курицу без кожи, поскольку она относится к низкокачественному жиру. А вот по частям курицы особой разницы нет – важнее предпочитать цельное мясо ультрапереработанным продуктам.

– Сосиски, колбасы, наггетсы и другие промышленные полуфабрикаты могут содержать значительно больше соли, жира и красителей. Поэтому на каждый день разумнее выбирать саму птицу и готовить её привычным способом, – подчеркнула Наталия Муратова.

Напомним, ранее специалист рассказала, какие осенние заготовки окажутся наиболее полезными.