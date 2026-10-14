В Кемерове вдвое взлетели расходы на борьбу с террористами – траты уже за миллиард

Администрация Кемерова внесла изменение в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма", постановление подписал мэр Дмитрий Анисимов.

Документ предусматривает значительное повышение расходов на программу. Если изначально планировалось потратить в 2026 году 249 млн рублей, то теперь – более 320 млн рублей. Расходы на 2027 год взлетели с 192 млн до 271,6 млн рублей, на 2028 год – с 192 млн до 286,6 млн рублей.

Также утверждены затраты на 2029 год, которого в изначальной версии программы не было. Освоить планируют 286,8 млн рублей.

То есть суммарные расходы увеличились с 633,8 млн до 1,17 млрд рублей.

В тексте программы сказано, что в текущей ситуации нужны решительные меры для противодействия терроризму, а усугубляется всё нехваткой силовиков.

– В связи с сокращением количества сотрудников правоохранительных органов для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей необходимо привлечение к этой работе сотрудников ЧОП, членов общественной организации "Добровольная народная дружина города Кемерово" и студенческих отрядов, – указано в программе.

Авторы также указывают на необходимость мониторинга соцсетей для поиска экстремистских публикаций и комментариев, проведения пропагандистских мероприятий, учебных тренировок, контроля за антитеррористической защищённостью и прочего.