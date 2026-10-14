Заказать такси с детским креслом станет проблемой – россиян предупредили о важных изменениях

Отмена дополнительной платы за перевозку детей может привести к тому, что водители начнут отказываться от таких заказов. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.

Ранее сообщалось, что Минтранс России прорабатывает законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы. Документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца 2026 года.

Однако, по мнению Амосова, отмена доплаты может привести к обратному эффекту. Если перевозка детей станет менее выгодной, часть водителей может отказаться от таких заказов или отключить возможность перевозки пассажиров с детьми в приложении.

Эксперт объяснил, что поездки с детьми требуют дополнительных расходов и усилий. Водителям приходится устанавливать детские кресла, тратить больше времени на посадку и высадку пассажиров, а также учитывать, что салон может быстрее загрязняться.

– Для водителя детский тариф привлекателен большим количеством заказов и наценкой. Но есть и минусы: салон часто пачкается детьми, подачи обычно дальше, к тому же добавляются шум и другие неудобства, – отметил специалист.

Кроме того, после экспериментов агрегаторов со снижением доплаты возникали ситуации, когда поездка с детским креслом стоила дешевле обычного тарифа. В результате такие машины могли заказывать пассажиры без детей, чтобы сэкономить. Для водителей это снижало доходность поездок.

Отдельная сложность возникает, когда нужно перевезти сразу нескольких детей. Например, для трех маленьких пассажиров могут потребоваться три детских удерживающих устройства, которые непросто разместить в обычном седане или компактном кроссовере.

– Три детских кресла в обычный автомобиль, да ещё и в багажник, не помещаются. Здесь нужна специализированная служба с необходимым количеством детских кресел и государственная поддержка с доплатами, – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в Кузбассе, как и во многих других регионах, произошел сбой в популярном сервисе заказа такси.