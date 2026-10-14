"Сувенир" с моря обернулся проблемами для кузбассовца

В аэропорту Новокузнецка таможенники нашли редкие кораллы в ручной клади туриста, который вернулся из Вьетнама. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Жителя Кузбасса, прилетевшего из Дананга, остановили для выборочного таможенного контроля. С помощью рентген-техники в его дорожной сумке обнаружили кораллы весом 111 граммов.

– Кузбассовец пояснил, что нашел фрагменты кораллов на берегу моря и привез их на память об отдыхе, о необходимости наличия разрешительных документов и декларировании не знал, – говорится в сообщении.

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что изъятые "морские сувениры" – это мадрепоровые кораллы. Они подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении туриста возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и по ст. 16.3 КоАП РФ – недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений.