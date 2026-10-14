В Кузбассе в жилом районе внезапно возник памятник археологии

В новокузнецком микрорайоне Абагур-Лесной прямо посреди частных домов создан объект культурного наследия – памятник археологии "Поселение улус Абинцы", сказано в постановлении вице-губернатора Кузбасса Андрея Панова.

Документ утверждает границы объекта и особый режим использования земельного участка. Его площадь составляет 432 квадратных метров, расположен он между частными домами на улицах Нильская и Сафонова недалеко от берега Томи.

Отныне на участке, который граничит с огородами абагуровцев, введены строгие запреты: нельзя проводить земляные, сельскохозяйственные и строительные работы, распашку и подобное. Проход на территорию обычным лицам могут полностью запретить.

Улус Абинцы – шорское поселение, существовавшее с конца XVII века. Археологам оно известно давно, однако особый статус ему придали только сейчас.

Ранее в Кузбассе в список объектов культурного наследия включили Дом техники угольщиков в Новокузнецке, деревянный дом конца XIX века в Топкинском округе, водонапорную башню в Яе и церковь около Новокузнецка.