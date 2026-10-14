"Не успел завести": Дмитрий Куклачев рассказал, что у него нет друзей

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачева дрессировщик Дмитрий Куклачев в интервью Тутте Ларсен для проекта "Нетленка" признался, что у него нет друзей. По словам артиста, любимое дело занимало практически всю его жизнь, поэтому на полноценное общение с людьми не оставалось времени.

Куклачев отметил, что, оглядываясь на прожитые годы, понимает: у многих людей есть круг близких знакомых, с которыми можно поделиться переживаниями, посмеяться или просто поговорить по душам. У него же таких людей не оказалось, пишет издание "Абзац".

– Ну, связи, конечно, какие-то есть, но таких друзей, чтобы можно было позвонить когда угодно для того, чтобы тебя выслушали, с тобой посмеялись, погрустили, были с тобой на одной волне, – у меня таких нет. Не успел завести, – признался артист.

При этом Куклачев не считает свою профессию обычной работой. Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", для него это не просто способ зарабатывать на жизнь, а настоящее призвание.

– У меня нет работы. У меня есть то, чем я занимаюсь. Это служение. Это жизнь, – объяснил артист.

Напомним, ранее стало известно, что Юрий Куклачев предсказал сыну встречу с будущей женой.