"Едешь за судьбой": Куклачев предсказал сыну встречу с будущей женой

Дрессировщик и создатель Театра кошек Юрий Куклачев предсказал встречу своего сына Дмитрия с будущей женой. Романтической историей знакомства супруги Куклачевы поделились в интервью Тутте Ларсен для проекта "Нетленка".

В то время Дмитрий учился в ГИТИСе. Однажды он приехал на выступление отца в ДК "Красный Октябрь", где гастролировал Театр кошек. Там внимание молодого человека привлекли вовсе не пушистые артисты, а танцовщицы ансамбля "Гжель", которые репетировали на той же площадке.

– Я был молодой, неженатый и, естественно, находился в поисках спутницы жизни. Увидел такой малинник, и глаз сразу упал на самую красивую девушку в строю – это была Марина, – рассказал Дмитрий.

Однако познакомиться с понравившейся танцовщицей оказалось не так просто. Помешать студенту мог строгий художественный руководитель ансамбля Владимир Захаров. Тогда Дмитрий придумал хитрость: представился начинающим исследователем и попросил маэстро помочь ему с эссе о русском танце, пишет издание "Абзац".

Пока молодой человек ждал Захарова возле двери, репетиция закончилась. Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", именно тогда рядом с Дмитрием на скамейку присела Марина. Так завязалось знакомство, которое впоследствии привело к семейной жизни.

Но самое удивительное в этой истории – слова Юрия Куклачева перед поездкой сына. По словам Марины, отец Дмитрия будто заранее знал, чем закончится эта дорога.