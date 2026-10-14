Денег станет больше: россиянам назвали лучший способ накопления средств

Об инструментах накопления денег NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, выбор зависит прежде всего от того, когда человеку могут понадобиться накопления.

– Если человек копит на крупную покупку и не уверен, что не придется снять деньги раньше, накопительный счет предпочтительнее. Если цель четкая и срок известен – выгоднее вклад, – подчеркнул специалист.

По словам Щербаченко, банковский счет – это основной инструмент накопления, который оптимален для большинства целей.

Также эксперт отметил, что по срочному вкладу банк фиксирует процентную ставку, которая обычно выше, чем по накопительному счету. Однако при досрочном закрытии проценты обычно сгорают.

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