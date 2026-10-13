Невероятный жор: на что ловить щуку осенью - приманки, погода и техника проводки

Где искать

Один из самых стабильных и жадных жоров у щуки – это октябрь: она кормится почти весь день, отмечает издание Udm-info. Ищите рыбу на русловых и береговых бровках, свалах. Пик активности – обеденные и дневные часы (с 11:00 до 16-17 часов).

В ноябре щука уходит на глубину за кормовой рыбой. Основные места – глубокие ямы, входы и выходы из них, заглубленные бровки с резким перепадом глубины, участки с обратным течением, глубокий коряжник у речных русел. Активность сильно снижается: щука становится более инертной, реагирует только на крупную добычу. Короткие всплески активности будут с 12:00 до 15:00.

Когда и в какую погоду

Осенью клёв неравномерный – на него влияют температура воды, давление и состояние кормовой базы. Лучшая погода – пасмурная, с небольшим ветром и моросящим дождём: дождь насыщает воду кислородом, а снижение видимости делает щуку смелее. Оптимально – пониженное давление около 730–745 мм рт. ст. и вода 13–15 °C. Резкие скачки погоды, наоборот, клёв глушат.

Как искать

Хищница следует за стаями малька: переместилась кормовая рыба – переместилась и щука. Поэтому если поклёвок нет 20–30 минут, меняйте точку. Полезно заранее изучить рельеф дна и укрытия.

Снасти

Удобнее всего спиннинг: с берега – удилище 2,4–2,7 м, с лодки – 1,8–2,1 м, строй средне-быстрый или быстрый. Катушка – безынерционная 3000–4000 с хорошим фрикционом, шнур – плетёный, поводок – стальной, титановый или флюорокарбоновый. Проводка осенью размеренная, с паузами: имитируем замедлившуюся кормовую рыбу.

Приманки

В прозрачной воде – натуральные цвета, в мутной – яркие и кислотные. Размер подбирайте под кормовую базу: где малёк мелкий, крупный воблер только спугнёт. Хорошо работают силикон 10–15 см со ступенчатой проводкой, узкие колебалки, воблеры (осенью – минноу и кренки, ближе к зиме – глубоководные суспендеры), вертушки 3–5 номера, джеркбейты и незацепляйки для травы и коряжника. Когда щука совсем пассивна, выручает живец: его подают почти неподвижно.