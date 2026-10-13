Следы медвежонка обнаружили в Кузбассе - хищника ищут

В Мариинском муниципальном округе Кузбасса разыскивают медведя после сообщения местных жителей. Сегодня, 13 октября, сигнал об обнаружении следов хищника поступил по номеру 112. Для обследования территории района Лесозавод направили патрульную группу в составе ДДС-02 и государственного инспектора отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира.



В ходе проверки, включая облет квадрокоптером, специалисты обнаружили следы медвежонка. Они ведут в конец улицы Школьная, на территорию старого Лесозавода. Об этом сообщили в администрации Мариинского муниципального округа.

– В настоящий момент медведь не обнаружен. Обстановка остается на контроле у специалистов, ведется мониторинг ситуации и патрулирование территории, – говорится в сообщении.

Жителей Мариинского округа просят соблюдать предельную осторожность, временно не посещать леса, не оставлять пищевые отходы на улицах и незамедлительно передавать любые сигналы о медведях по номеру 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе убили ещё семь медведей – отстрел продлится до конца года.