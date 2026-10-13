Две статьи за одну ночь: кемеровчанину грозит 6 лет колонии за случайную находку

Как сообщили в Полиции Кузбасса, в Кемерове будут судить 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже и незаконном хранении оружия.

По данным ведомства, история началась в феврале. Тогда 36-летний житель областного центра пришёл в дежурную часть отдела полиции и рассказал, что из его комнаты в общежитии пропало майнинговое оборудование.

– Сумма причиненного ущерба составила около 100 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сыщики вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний кемеровчанин.

Как выяснилось, ночью он взломал замок и пробрался в комнату. Оттуда вынес 4 майнинговых аппарата, 8 вентиляторов, роутер и модем. Технику хотел продать, но не успел – его взяли.

А потом случилось неожиданное. Во время обыска дома у мужчины нашли оружие и 37 патронов. Сам он объяснил: боеприпасы якобы случайно нашёл и оставил себе. Экспертиза показала – изъятое оружие это самозарядный карабин "Вепрь-Пионер".

Дело ушло в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. А похищенное имущество вернули владельцу.