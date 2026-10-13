Хаос в документах и лишние обработки: в Кузбассе наказали предприятие за пестициды

Поводом для проверки стало обращение, поступившее в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 28 августа 2026 года. В нем сообщалось о нарушении требований законодательства при обработке сельхозугодий пестицидами в Юргинском округе.

В ходе контрольного мероприятия специалисты проанализировали данные Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС "Сатурн"). Выяснилось, что в ряде актов применения пестициды и агрохимикаты указаны хаотично, без привязки к конкретным земельным участкам. Это нарушает требования постановления правительства РФ.

– Выявлены нарушения регламентов применения пестицидов по дозировкам и кратности обработок, – говорится в сообщении.

Зафиксированы случаи превышения норм расхода препаратов, а также многократное применение средств защиты растений, для которых установлена однократная обработка. Кроме того, не подтверждено надлежащее информирование населения о запланированном применении пестицидов: сведения не размещены на Портале "Пчеловодов", а публикации в газете не содержат обязательных сведений.

5 октября 2026 года ведомство объявило предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.