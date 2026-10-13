Кузбассовцев массово штрафуют за скорую помощь

Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, в регионе идут рейды. Их цель – снизить риск аварий с машинами экстренных служб.

Речь о транспорте со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями. С включёнными маячками – синим или синим и красным. И со звуковым сигналом. Такие машины едут на срочные задания.

– К административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ привлечено 17 водителей, – отметили в ГИБДД Кузбасса.

Напомним, что контроль решили усилить с 12 октября, то есть за день оштрафовали 17 водителей.

Что грозит нарушителям? За непропуск экстренных служб – штраф от 7 500 до 10 000 рублей. Или лишение прав на срок от полугода до года.

Рейды и профилактика продолжатся.

В Госавтоинспекции напомнили, что машины с мигалками и сиреной едут спасать людей. От того, как быстро они прибудут, зависят жизни. Поэтому уступать им дорогу нужно всегда.