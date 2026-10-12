Кузбассовцев массово накажут за скорую помощь

Кузбассовцы всё чаще не пропускают скорую помощь с включенными мигалкой и сиреной, в связи с чем контроль будет усилен, сообщает в понедельник, 12 октября, ГИБДД Кузбасса.

– Достигнута договорённость с руководством заинтересованных ведомств о предоставлении записей видеорегистраторов, установленных в специализированных автомобилях, с фактами непредоставления им преимущества в движении, – рассказал начальник ГАИ Кузбасса Олег Глухарев.

Инспекторы тщательно просмотрят записи и обязательно накажут всех нарушителей.

ГИБДД напоминает, что машины экстренных служб с включёнными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом имеют преимущество, остальные водители обязаны уступать. По нынешним правилам, за нарушение грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав от полугода до года.

Если авария привела к тяжкому ранению людей, то грозит уголовное дело по ч.1 ст. 124.1 УК РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", а это штраф до 80 000 рублей или до двух лет колонии. В случае гибели человека – до четырёх лет колонии.

Напомним, накануне вечером в Белове иномарка протаранила скорую помощь, отчего медицинская машина перевернулась. Пострадали четыре человека.