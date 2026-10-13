Губернатор Кузбасса рассказал, пора ли ему в отставку

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира во вторник зачитал едкое обращение общественной группы "Чистые реки Кузбасса": те предлагали уволиться Середюку и заодно мэру Осинников.

– Не думали ли вы уйти в отставку вместе с мэром Осинников Максимом Либером? – процитировал послание Середюк.

Таким образом активисты выразили недовольство тем, что золотодобытчики продолжают портить кузбасские реки, делая их жёлтыми и грязными. Губернатор не стал игнорировать резкое замечание.

– Об отставке думать некогда, нужно работать. Максим Либер – недавно назначенный глава, и пока все текущие вопросы не решит, ему рано уходить в отставку. Надо работать, – заявил глава Кузбасса.

Он призвал Либера не обижаться на активистов, ведь они оказывают огромную помощь на местах: после их сообщений шесть компаний лишены лицензий.

Напомним, во время прямого эфира Илья Середюк обрушился с критикой на мэра Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова за поток жалоб на порывы труб.