"Импланты проткнули нос": лечение за 1,5 млн превратило жизнь новосибирца в кошмар

Свою историю 62-летний сибиряк рассказал КП-Новосибирск.

По его словам, в клинику он попал после звонка менеджера, который пригласил его на бесплатную консультацию. Главной целью лечения было восстановить возможность нормально пережевывать пищу.

После осмотра пациенту составили план лечения стоимостью 650 тысяч рублей. Поскольку таких денег у мужчины не было, в клинике предложили оформить кредит.

Однако, по словам новосибирца, уже через неделю ему сообщили, что за первоначальную сумму выполнить все необходимые работы не получится и лечение обойдется в 1,5 млн рублей. В итоге пациент оформил второй кредит, а общая сумма задолженности достигла 1,542 млн рублей.

За время лечения мужчине удалили 16 зубов, установили девять имплантов и несколько мостовидных протезов.

– Но один имплант у меня просто отвалился, а еще два импланта проткнули пазуху носа и находятся там. То есть по сути в носу торчат – это видно по снимкам. Еще несколько имплантов шатаются, один мостовидный протез вообще отвалился. Но поскольку импланты шатаются, отвалились и мост отвалился, – уточнил сибиряк.

Результат оказался вовсе не таким, на какой рассчитывал мужчина.

– Два года лечения, полтора миллиона рублей, но я как не мог жевать до этого, так и не могу жевать до сих пор. Я ел мясо последний раз, может, 3 года назад. То есть я ем перетертую пищу, пюреобразную пищу, и продолжаю платить кредит, – рассказал новосибирец.

В клинике предложили исправить ситуацию, однако для этого потребовали доплатить еще 250 тысяч рублей. Мужчина отказался и обратился за юридической помощью.

Медицинский юрист Ирина Ерина сообщила КП-Новосибирск, что сейчас сторона пациента ожидает результатов прокурорской проверки и проверки Росздравнадзора. Кроме того, иск уже направлен в суд – заседание назначено на ноябрь.

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