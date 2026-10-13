Штрафы на сотни тысяч: "черный список" УК Кузбасса снова пополнился

Госжилинспекция Кузбасса за неделю наведалась в управляющие компании с проверками. Всего – больше 420 визитов. Об этом сообщили в ведомстве.

С 5 по 9 октября инспекторы осмотрели 352 многоквартирных дома. Нашли 37 нарушений. А управляющим компаниям за неделю выписали штрафы на сумму больше 250 тысяч рублей.

– Кроме того, составлено 8 административных протоколов, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Меры к нарушителям применяют разные – от предупреждения до крупного штрафа.

Чаще всего претензии возникали к содержанию общего имущества. Речь о подвалах и чердаках. А ещё – к перебоям с коммунальными услугами.

С начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса нашла больше 2 870 нарушений в работе УК.

Кому достались самые крупные штрафы?

В Таштаголе должностное лицо ООО "Таштагольская управляющая компания" заплатит 25 тысяч рублей. Причина – горячая вода в доме на улице Нестерова, 30В, не соответствует норме.

В Новокузнецке ТСЖ "ЦЕНТР" получило предупреждение за дом на улице Кирова, 103. Там в подвале текут коммуникации, а сам подвал завален мусором.

В Топках должностное лицо ООО "УК РЭМЭКС" оштрафовали на 50 тысяч рублей. Причина – неправильно начислили плату за коммунальные ресурсы на доме по улице Луначарского, 2А.

Напомним, что в сентябре инспекторы нашли 62 нарушения в работе УК и выписали штрафов на 650 тысяч рублей.