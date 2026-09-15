Сотни тысяч штрафов УК: ГЖИ Кузбасса опубликовала список нарушителей

Как сообщает Госжилинспекция Кузбасса, с 7 по 11 сентября инспекторы обследовали 483 многоквартирных дома и провели более 550 проверок. Результат – 62 нарушения в работе управляющих организаций. За неделю коммунальщикам выписали штрафов на сумму свыше 650 тысяч рублей и составили 20 административных протоколов.

Чаще всего УК попадаются на одном и том же: ненадлежащее состояние подвалов и чердаков, а также перебои с коммунальными услугами. Нарушителям грозит всё – от предупреждений до крупных штрафов. Всего с начала года ГЖИ выявила уже более 2700 нарушений.

Самые крупные штрафы:

Новокузнецк: ООО "Академия ЖКХ" – два штрафа по 25 000 рублей за невыполнение предписаний по дому на Тушинской, 70;

Юрга: ООО "УК Бульвар" – 125 000 рублей за нарушения на Леонова, 6 и Кирова, 20а;

Новокузнецк: ООО "Кузнецкий сад" – 4 000 рублей за разрушенный фасад, открытый чердак, протечки и мусор на Алюминиевой, 44;

Новокузнецк: ООО "Успех" – предупреждение за затопленный подвал на В. Соломиной, 19;

Киселёвск: ООО "Комфорт+" – протокол за отсутствие ремонта подъездов и разрушение кирпичной кладки на 1-го Мая, 9, 2 и Ленина, 47. Выдано предписание до 1 октября.

В ГЖИ напомнили: управляющие компании обязаны следить за состоянием домов. Если не реагируют – их ждут проверки и штрафы.

Напомним, на прошлой неделе ГЖИ Кузбасса тоже проверяла управляющие компании. Тогда инспекторы обследовали 403 дома, нашли 42 нарушения и выписали штрафов на сумму более 1 миллиона рублей.