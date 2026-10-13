Поджег бывшую: жуткое нападение в Нижегородской области дошло до Бастрыкина

История нападения в городе Семенове обсуждалась в эфире программы на федеральном телеканале.

По данным СУ СК России по Нижегородской области, мужчина напал на свою бывшую сожительницу – облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщине потребовалась серьезная медицинская помощь. Несмотря на проведенные операции, ее состояние остается тяжелым.

Во время обсуждения также прозвучали сведения о возможных противоправных действиях мужчины в отношении других женщин. По этим эпизодам, как сообщается, он ранее не привлекался к ответственности.

Сейчас расследуется дело о покушении на убийство, пишет ИА "Время Н".

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области А. А. Дынькову представить доклад об установленных обстоятельствах дела.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Бастрыкин вновь заинтересовался проблемой многодетных семей в Белове, которые 10 лет живут без воды.