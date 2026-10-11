Десять лет без воды: Бастрыкин снова взялся за дело многодетных семей в Кузбассе

В Белове многодетным семьям десять лет назад предоставили землю для индивидуального жилищного строительства на улице Жемчужной. Несмотря на то, что жители освоили участки и построили дома, подключить их к централизованному водоснабжению до сих пор не удалось.

– В связи с указанным граждане вынуждены приобретать воду за свой счет или осуществлять ее забор из колонок, расположенных в значительном отдалении, – сообщает СК России.

Ранее Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль. Также по факту нарушения прав семей в Следкоме Кузбасса расследуется уголовное дело.

Теперь Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Бэликто Базарова представить актуальный доклад о ходе и результатах расследования. Отдельно глава ведомства поручил сообщить, какие меры принимаются для восстановления прав многодетных семей.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что дело о смерти пациента в Кузбассе дошло до Москвы.