Мокрый снег и до -3°C: прогноз погоды на 14 октября в Кузбассе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на завтра, 14 октября. Судя по всему, регион накроет мокрый снег.

Так, ночью в Кузбассе прогнозируется – 3, +2°C, днем +2, +7°C. Ветер налетит северо-западный с порывами до 14-16 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, при этом в северных районах преимущественно без осадков. Днем также местами возможны небольшие дожди и мокрый снег.

В Кемерове ночью 14 октября будет – 1, +1°C, днем +4, +6°C. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а вот днем днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, ранее синоптики раскрыли, когда в Кузбасс снова придет потепление.