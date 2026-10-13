Хороший бензин - крупным, остальное - частникам: что ждет АЗС

Как сообщает "Коммерсантъ", владельцы независимых автозаправочных станций забеспокоились из-за грядущих изменений в правилах продажи бензина низких экологических классов.

Предприниматели предполагают: крупные нефтяные компании смогут резервировать бензин стандарта К5 с содержанием серы до 10 мг/кг для своих АЗС. А частным сетям придётся брать топливо похуже.

Один из источников издания, знакомый с позицией крупных нефтяных корпораций, высказался прямо. Компании вкладывали деньги в свои розничные сети и премиальные бренды не для того, чтобы обеспечивать бензином "Евро-5" независимые станции в ущерб себе.

Другой эксперт назвал такие опасения завышенными. Он привёл данные по Московскому региону: оптовая цена на топливо упала со 140 тысяч до 113 тысяч рублей за тонну. А отгрузка партий заметно ускорилась.

Что известно о новых правилах? Согласно протоколу совещания под руководством вице-премьера Александра Новака от 29 сентября, оптовую продажу топлива стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" могут разрешить только через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Торги планируют проводить с шагом 0,1%. При этом цена такого топлива должна оставаться ниже биржевых индексов на бензин "Евро-5".

Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе поручили разработать изменения в постановление правительства от 5 августа. Этот документ разрешает производить и продавать топливо пониженных экологических классов до 1 июля 2027 года.

Для кузбасских независимых АЗС новые правила могут обернуться ростом закупочных цен и падением конкурентоспособности. Правда, окончательного решения пока нет – документ ещё разрабатывают.