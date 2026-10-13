В Новокузнецке готовят проект расширения трассы: что известно

Вопрос о современной трассе в Новоильинский район Новокузнецка подписчик задал губернатору Кузбасса Илье Середюку в ходе прямого эфира. Глава региона назвал эту тему одной из перспективных, которые формируются в программу развития Новокузнецка.

– Конечно же трасса, о расширении которой мы мечтаем давно. Мы планируем расширить трассу до четырех полос, – сказал Середюк.

По его словам, вопрос застарелый, но власти перешли от слов к делу: проектная документация уже заказана, подготовлена и находится в экспертизе. До конца года перед руководством Новокузнецка стоит задача пройти государственную экспертизу. После этого документы можно будет направлять в различные федеральные и областные программы.

– К сожалению, сейчас происходит формирование бюджета, но документации пока у нас на руках нет. Как только она появится – будем заявляться в следующий плановый период, – добавил губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти рассказали, когда же многострадальный тоннель, который много лет закрыт в Новокузнецке, будет открыт.