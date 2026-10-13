Дождались: названа дата долгожданного открытия тоннеля в Новокузнецке

Новоильинский тоннель в южной столице Кузбасса хотят открыть в течение месяца, рассказал во вторник, 13 октября, губернатор Илья Середюк во время прямого эфира.

– К 1 ноября запустим движение, – сказал Середюк.

Общая готовность ремонта тоннеля длиной 880 метров составляет 90%. Рабочие проложили стальные трубопроводы, перенесли водовод, забетонировали стены и балки. Внутри устанавливают перила, выравнивают дорожное полотно и монтируют бордюрный камень. Затем необходимо наладить освещение в тоннеле и над ним.

Напомним, тоннель был закрыт в марте 2019 года, так как его признали небезопасным. Ремонт начали в 2024 году, однако первый подрядчик провалил задачу, мэрии пришлось экстренно искать замену. Для чиновников это обернулось уголовными делами.