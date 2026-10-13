Пенсионеры массово рванули из России во Вьетнам – почему

Российские пенсионеры все чаще присматриваются к жизни у моря во Вьетнаме. Одним из привлекательных направлений стал курортный город Нячанг. Почему пожилые россияне рассматривают эту страну для длительного пребывания, объяснил эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, стремление проводить пенсионные годы в теплых курортных регионах характерно не только для россиян, но и для жителей европейских стран. При выборе места люди обращают внимание на климат, качество продуктов и финансовую доступность.

Главным преимуществом Вьетнама эксперт назвал доступные цены.

– Если говорить о причинах с российской точки зрения, то в первую очередь это вопрос цены. Вьетнам достаточно дешевый – как в плане аренды жилья, так и в плане продуктов, – отметил Бобылев.

Еще одним фактором он назвал исторически сложившиеся отношения между Россией и Вьетнамом. По словам эксперта, часть местных жителей знает русский язык, что облегчает общение и помогает россиянам адаптироваться к жизни в другой стране.

– Немаловажный момент – лояльное отношение вьетнамцев к гражданам России. Исторически так сложилось, что мы уважительно относимся друг к другу, между нами полное взаимопонимание и поддержка, – пояснил специалист.

Эксперт также добавил, что ранее популярный среди россиян Таиланд теряет свою привлекательность из-за роста цен и изменения миграционных правил.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе каждый четвертый житель уже на пенсии.