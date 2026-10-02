В Кузбассе каждый четвертый житель уже на пенсии - Соцфонд

Страховую и социальную пенсии по старости получают 607,2 тыс. кузбассовцев. С начала года региональное Отделение СФР перечислило пенсионерам более 132 млрд рублей.

Прибавка к пенсии после 80 лет

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, удваивается фиксированная выплата. В 2026 году она составляет 9 584 руб. 69 коп., поэтому пожилые люди будут получать 19 169 руб. 38 коп. Прибавка бессрочная, назначается автоматически, без заявлений.

Индексация

Страховые пенсии индексируются с 1 января, социальные – с 1 апреля. В этом году повышение составило 7,6% и 6,8% соответственно. Стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году повышена до 156 руб. 76 коп., размер фиксированной выплаты – 9 584 руб. 69 коп.

Досрочный выход на пенсию

Раньше срока выйти на отдых могут работники вредных и опасных производств (шахтёры, металлурги, геологи), медики и педагоги, северяне, люди с длительным стажем (37 лет у женщин, 42 года у мужчин), многодетные матери и один из родителей ребёнка-инвалида с детства. В Кузбассе с начала 2026 года досрочно вышли на пенсию более 4 тыс. жителей, из них более 3,5 тыс. – работники предприятий с вредными условиями труда.

Доплата шахтёрам

Шахтёрам-пенсионерам ежемесячно начисляется доплата к пенсии – самостоятельная выплата, не зависящая от размера страховой пенсии. Она сохраняется, даже если пенсионер продолжает трудиться вне подземных условий. Право на неё имеют проработавшие не менее 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля или строительству шахт, а также пенсионеры с 20 годами стажа по основным профессиям. Размер пересматривается раз в квартал.