Вы всё время ели яблоки неправильно: когда они приносят главную пользу - отвечает нутрициолог

Для VSE42.Ru сегодня, 13 октября, на вопросы о пользе яблок ответила Наталия Муратова – нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина. По ее словам, перед едой фрукт достаточно хорошо вымыть под теплой проточной водой.

– Что делать с яблоками, чтобы они приносили максимум пользы? Прежде всего – просто есть их. Идеально, если есть сырыми и с кожурой: часть пищевых волокон и растительных соединений находится именно в ней и непосредственно под ней. Перед едой фрукт достаточно хорошо вымыть под тёплой проточной водой, – объясняет специалист.

Целое яблоко предпочтительнее сока с точки зрения сохранения клетчатки и насыщения. Запекать яблоки тоже можно: тепловая обработка изменит содержание некоторых чувствительных витаминов, но яблоко от этого не становится "пустым". Запечённое яблоко с творогом, йогуртом или орехами – вполне нормальный десерт.

А вот выбирать специальный сорт "для сосудов", есть фрукт строго натощак или до определенного часа смысла нет. Нутрициолог объясняет, что пользу приносит регулярное употребление разных фруктов в рационе.