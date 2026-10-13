Рвота, вздутие и боль: врач назвала осенний фрукт, из-за которого попадают в больницу

Вяжущая хурма может стать причиной серьезных проблем с пищеварением, в том числе кишечной непроходимости. Об этом врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала в комментарии для Pravda.Ru.

По словам специалиста, в вяжущих сортах хурмы содержатся танины – вещества, которые при взаимодействии с желудочным содержимым могут образовывать плотные соединения. В некоторых случаях из растительных волокон и других непереваренных остатков формируются фитобезоары – плотные образования, способные препятствовать нормальному продвижению содержимого кишечника.

Особенно осторожными с хурмой стоит быть людям, которые перенесли операции на органах ЖКТ или страдают нарушениями моторики желудка. В таких случаях вероятность осложнений выше.

Среди тревожных симптомов – сильное вздутие, чувство распирания в животе, тошнота и рвота. Также могут появиться схваткообразные боли, длительная задержка стула, общая слабость и резкое ухудшение самочувствия.

– Кишечная непроходимость – опасное состояние, требующее экстренной медицинской помощи. При подозрении на неё необходимо вызвать скорую и ни в коем случае не принимать слабительные и не пытаться справиться с проблемой самостоятельно, – отметила эксперт.

При этом полностью отказываться от хурмы из-за возможных осложнений не нужно. По словам специалиста, серьезные последствия встречаются редко и преимущественно у людей из групп риска.

– Термин "высокий риск кишечной непроходимости" не слишком подходит к сортам хурмы. Риск, конечно, существует, но для большинства здоровых людей он не такой уж и большой, – пояснила диетолог.

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