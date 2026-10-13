"Даже гнев – это внимание": как правильно вести себя со сталкером – психолог

Психолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала, как вести себя со сталкером и почему важно четко обозначить личные границы.

По словам специалиста, главное правило – прекратить общение и не вступать в дальнейшие переговоры. Даже негативная реакция может укрепить уверенность преследователя в том, что он по-прежнему способен влиять на жизнь другого человека.

– Для них ваш гнев или слезы – это тоже форма внимания и подтверждение значимости. Один раз четко обозначьте границу. Скажите: "Прекрати попытки связаться со мной. Я не буду отвечать". После этого – молчание. Не вступайте в переговоры и объяснения, – поделилась психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что не стоит оставаться с проблемой один на один. О ситуации важно рассказать близким, чтобы быть в безопасности.

Особенно сложной может быть ситуация, когда сталкером становится бывший партнер. По словам психолога, такой человек может не принять расставание и продолжать искать способы восстановить отношения, даже если другая сторона ясно дала понять, что не хочет общения.