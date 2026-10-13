В Кузбассе женщина погасила кредит за счет магазина

В дежурную часть отдела МВД России "Междуреченский" обратилась представитель сети комиссионных магазинов. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса.

Во время инвентаризации выявили недостачу. Не хватало денег – около 180 тысяч рублей. А ещё золотых украшений на сумму около 150 тысяч рублей. Полицейские вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя супервайзер торговой организации.

По версии следствия, с марта по июль 2026 года женщина пользовалась служебным положением. Она вносила ложные сведения о том, что выручка зачислена на счёт организации. А ещё похитила 5 золотых изделий. Но в программе учёта указала, будто украшения передали в другой филиал.

– Похищенные деньги, а также средства, вырученные от продажи золотых изделий, подозреваемая потратила в том числе на погашение своих кредитных обязательств, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.