Как увеличить количество здоровых семей в России – названо главное условие

Многие пары годами пытаются справиться с семейными конфликтами самостоятельно, опасаясь, что обращение к психологу или психиатру станет признаком слабости. Однако затягивание может только усугубить ситуацию. Об этом психолог Сергей Ланг и психиатр-нарколог Сергей Золотилов рассказали "Радио 1".

По словам Сергея Ланга, семью нужно воспринимать как единое целое, в котором оба партнера готовы работать над проблемами.

– Семья – это целостный организм – когда не ищут виноватого, не уходят в абьюз и психологические травмы, а начинают учиться вместе нести ответственность. Как только люди это поймут – количество здоровых семей вырастет, – отметил психолог.

При этом важную роль играет взаимное уважение. Психиатр Сергей Золотилов обратил внимание, что партнеры нередко нарушают личные границы друг друга, не учитывая чувства и потребности близкого человека.

– Здесь особенно важна изначальная любовь к самому себе. Полюбить самого себя – это не травить свою жизнь алкоголем или чем-либо ещё, потому что это разрушение. Получается такая аутоагрессия: я себя не люблю, я себя отравлю, – объяснил эксперт.

По его словам, человеку важно заботиться о себе и сохранять внутренние силы. Только тогда он сможет полноценно поддерживать близких и выстраивать с ними здоровые отношения.

Специалисты советуют не откладывать обращение за помощью, если семейные проблемы не удается решить самостоятельно. При этом к выбору специалиста стоит подходить внимательно: изучить его опыт, проверить документы об образовании и ознакомиться с отзывами людей, которым можно доверять.