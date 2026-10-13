Травил кузбассовцев два года: прокуратура наказала бизнесмена

Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, в суд ушло уголовное дело о загрязнении воздуха. Обвиняемый – индивидуальный предприниматель из Прокопьевска.

– Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

По версии следствия, с января 2023 года по сентябрь 2025-го мужчина делал древесный уголь. Он использовал печи кустарного производства. Такие печи не очищали газ и не следили за выбросами вредных веществ.

Специалисты взяли пробы воздуха рядом с производством. Оказалось, что среднесуточная допустимая концентрация вредных веществ превышена больше чем в 5 раз. Из-за этого изменились природные свойства воздуха.

Дело направлено в Зенковский районный суд Прокопьевска. Работу предпринимателя уже остановили.

А загрязнение воздуха в Кузбассе – проблема не только у Прокопьевска. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемеровском районе прокуратура через суд добилась установки газоочистки на угольной котельной.