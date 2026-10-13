В Кузбассе месяцами не платят за донорство крови – денег нет

В Кузбассе уже два месяца не платят донорам крови, на что пожаловалась подписчица губернатора Ильи Середюка в соцсетях. Женщина просит ответить, куда потрачены целевые средства и сколько ещё ждать.

Служба крови Кузбасса в ответ сообщает, что тоже ждёт денег.

– Денежные средства будут направлены донорам при поступлении из областного бюджета, – сказала служба.

Также предлагается адресное решение вопроса, для чего женщину попросили уточнить личные данные.

Точно такой же ответ служба давала в августе, когда кузбасские доноры в том же чате пожаловались на невыплаты.

Ранее кузбасские врачи заявили, что донорство крови полезно для сердца самого донора.