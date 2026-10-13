Отказ от участка за 5 дней: кузбассовцам рассказали, как не платить налоги

Как сообщили в Управлении Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, земля ценна тогда, когда её используют. Но бывает и так, что участок становится не нужен. Причины разные: преклонный возраст хозяина, плохая дорога, нет инфраструктуры. Чтобы не содержать землю и не платить налоги, её можно продать. А если покупателей нет – просто отказаться.

Если право собственности на участок уже зарегистрировано в ЕГРН, а капитальных построек – дома, бани, гаража – на нём нет, отказаться несложно. Нужно подать заявление в Росреестр. Это можно сделать лично через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

Заявление рассмотрят за 5 дней. Это не сделка, участок не передаётся конкретному человеку – земля отходит государству или муниципалитету. Из документов нужен только паспорт.

Если право собственности в ЕГРН не зарегистрировано, порядок тот же. Но кроме паспорта понадобятся правоустанавливающие документы.

– Процедура проста и доступна экстерриториально: можно обратиться в МФЦ по месту фактического проживания. Важно заранее убедиться, что участок не имеет обременений и задолженностей, – отметила начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Кузбассу Стелла Яковлева.

Если речь об отказе от права постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения, заявление подают в орган власти или местного самоуправления по месту нахождения участка. Тут ждать дольше: решение принимают в течение месяца. Копию решения направляют заявителю. Право на участок прекращается с момента принятия решения.

Госпошлиной отказ от прав на земельный участок не облагается.