Зарплаты в Кузбассе внезапно упали – сколько зарабатывают в среднем

По данным Кемеровостата, в июле среднестатистический кузбассовец зарабатывал 85 740 рублей, и это на 6% меньше, чем в июне. Но зато на 5% больше, чем в июле прошлого года.

Больше всего получали, как и всегда, добытчики угля – 123 617 рублей (+0,2% за месяц и +5% за год), производители кокса и нефтепродуктов – 107 955 рублей (+4% и +3%), производители химии – 108 684 рубля (минус 1,5% и минус 2,4%).

Металлурги обогатились за июль на 106 773 рубля (сумма почти не изменилась), производители авто – на 118 687 рублей (+1,2% за месяц и на гигантские +45% за год), ремонтники и монтажники – на 111 964 рубля, электроэнергетики – на 102 601 рубль, финансисты и страховщики – на 110 770 рублей (+3,2 и +8%). Исследователи и разработчики снова обогнали шахтёров, получив 122 857 рублей (за месяц не изменилась, а за год упала на 11%).

Меньше всех получали производители кожи – 25 898 рубля, производители мебели – 31 421 рубль, работники образования – 40 415 рублей. Причём у последних за месяц заработок обрушился на 57%.

Напомним, в июне средняя зарплата в регионе достигала 91 198 рублей.