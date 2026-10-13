Не захотела мириться: кемеровчанка порезала возлюбленного

В дежурную часть отдела полиции "Заводский" поступило сообщение из больницы. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса. Медики рассказали, что к ним привезли 28-летнего кемеровчанина с ножевым ранением живота.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемую.

– Ею оказалась 24-летняя местная жительница, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, мужчина приехал к ней, чтобы возобновить отношения. Но между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры кемеровчанка ударила его ножом в живот.

Медики диагностировали у горожанина колото-резаную рану брюшной стенки. Экспертиза показала: здоровью причинён тяжкий вред.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

А конфликты с ножом в Кузбассе, к сожалению, случаются не впервые. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Междуреченске мужчина во время ссоры с сожительницей схватился за нож.