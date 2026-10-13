Система трех бесед: как заставить взрослого ребенка съехать без скандала – психолог

Отселить повзрослевшего сына или дочь в другое жилье можно без скандалов – достаточно провести три последовательных разговора. Такой способ в беседе с изданием "Абзац" предложил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, сначала важно понять, почему взрослый ребенок остается жить с родителями. Если у него нет собственного жилья и финансовых возможностей для переезда, торопить его необязательно. Совсем другая ситуация складывается, когда человек не работает, не участвует в домашних делах и даже не пытается планировать самостоятельную жизнь.

В таком случае, считает психолог, родителям стоит обозначить границы и постепенно подвести сына или дочь к мысли о переезде.

– Пусть первый разговор об отъезде будет мягким и включит в себя намеки на то, что ребенку пора становиться самостоятельным. Второй разговор – уже прямой, с фразой "Мы тебя любим, но хотим, чтобы ты жил отдельно". Третий – уже с конкретными сроками: за три месяца ты ищешь жилье и съезжаешь, – объяснил психолог.

Денисов-Мельников отметил, что нередко проблема решается уже после первых мягких разговоров. Повзрослевшие дети могут привыкать к постоянной заботе и не задумываться о том, что пора самостоятельно организовывать быт и строить собственную жизнь, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, ранее психолог рассказывал, как остановить бесконечные конфликты в паре.