Сделали невероятное: кузбасские хирурги перебрали кости 100-летнему дедушке

Врачи Кемеровской городской клинической больницы №11 прооперировали 100-летнего пациента. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Минздрава Андрей Тарасов.

Вековой мужчина поступил в травматологическое отделение с чрезвертельным переломом правой бедренной кости. Это одна из самых распространённых травм у пожилых людей.

– Даже незначительные ушибы и падения заканчиваются переломами, – отметил министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Несмотря на солидный возраст пациента и сопутствующие риски, травматологи решились на операцию. Провели интрамедуллярный остеосинтез – малоинвазивное вмешательство. Через небольшой разрез в кость вводят металлический стержень, который фиксирует отломки изнутри.

Операция прошла успешно. Пациента почтенного возраста выписали. Медики отмечают: за каждым таким выздоровлением стоит не только их труд, но и сила духа самих ветеранов – они умеют преодолевать и не сдаваться.

Напомним, кузбасские врачи уже не раз удивляли своими возможностями. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемеровской области специалисты разработали уникальную программу профилактики повторных инфарктов – аналогов в России у неё нет.