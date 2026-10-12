Вспыхнуло пламя и пропал звук: концерт Элджея в Новосибирске пошел не по плану

Концерт рэпера Элджея на "Сибирь-Арене" в Новосибирске 10 октября запомнился зрителям не только музыкой и шоу. Во время выступления на сцене заметили пламя, а посетители одной из трибун на некоторое время остались без звука.

Видео с огнем появились в соцсетях. На кадрах видно, как пламя возникает в углу сцены прямо во время выступления. Возгорание удалось потушить. При этом часть зрителей, находившихся далеко, даже не заметила произошедшего.

Однако куда больше жалоб вызвали проблемы со звуком. Сибирячка рассказала корреспонденту Om1 Новосибирск, что в секторе, где она находилась, музыка и голос артиста полностью пропали на протяжении трех-четырех треков.

По словам девушки, проблема затронула всю трибуну: зрители начали кричать, что ничего не слышно.

– Я как будто на улице стояла. Вообще не было слышно, что он там говорил. На три-четыре трека вся трибуна осталась без звука. Все кричали: "Нет звука!" – рассказала она.

Элджей быстро отреагировал на жалобы публики. Услышав зрителей, рэпер дал команду восстановить звук. Пока специалисты устраняли неполадку, артист продолжил общаться с поклонниками и поддерживать атмосферу концерта.

После устранения технических проблем выступление продолжилось.

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