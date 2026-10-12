В Кемерово едут два десятка мужчин из Чечни с важной целью - зачем

С 14 по 16 октября в Кузбассе пройдет IV Сибирский музыкальный форум "Акколада". В нем примут участие ведущие деятели хорового искусства из Кузбасса, Москвы, Омской, Новосибирской и Самарской областей, Красноярского, Алтайского и Пермского краев, а также Республики Чечня.
Форум посвящен теме "Современная хоровая культура: синтез образования, науки, исполнительства и творчества". Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и проекта филармонии Кузбасса "Хоровое единство народов России".
Так, пройдут творческие диалоги и пленарные заседания, тренинги и открытые репетиции, выступления приглашенных коллективов из Новосибирска и Грозного, а также выставки нотных изданий, музыкальные гостиные и консультации фониатра. В рамках форума пройдет курс повышения квалификации по трем направлениям: хоровое академическое, хоровое народное и хоровое эстрадное пение.
Напомним, IV Сибирский музыкальный форум "Акколада" стал победителем гранта Правительства Российской Федерации для реализации творческих проектов в области музыкального искусства в 2026 году.
– Вечерние концерты: 14 октября – Новосибирская хоровая капелла, 15 октября – Мужская хоровая капелла "Илли" из Грозного и 16 октября – эстрадный хор "Джем Саунд", – делятся организаторы.
Все концерты форума пройдут в филармонии Кузбасса в Кемерове.