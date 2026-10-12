В Кемерово едут два десятка мужчин из Чечни с важной целью - зачем

Форум посвящен теме "Современная хоровая культура: синтез образования, науки, исполнительства и творчества". Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и проекта филармонии Кузбасса "Хоровое единство народов России".

Так, пройдут творческие диалоги и пленарные заседания, тренинги и открытые репетиции, выступления приглашенных коллективов из Новосибирска и Грозного, а также выставки нотных изданий, музыкальные гостиные и консультации фониатра. В рамках форума пройдет курс повышения квалификации по трем направлениям: хоровое академическое, хоровое народное и хоровое эстрадное пение.



Напомним, IV Сибирский музыкальный форум "Акколада" стал победителем гранта Правительства Российской Федерации для реализации творческих проектов в области музыкального искусства в 2026 году.

– Вечерние концерты: 14 октября – Новосибирская хоровая капелла, 15 октября – Мужская хоровая капелла "Илли" из Грозного и 16 октября – эстрадный хор "Джем Саунд", – делятся организаторы.

Все концерты форума пройдут в филармонии Кузбасса в Кемерове.