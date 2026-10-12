Сотни тонн опасного зерна внезапно обнаружили в Кузбассе

29 сентября инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил нарушение при декларировании 3,6 тонн гороха. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель оформил документы на горох для пищевых целей, но не обеспечил необходимые исследования на остаточное содержание действующих веществ пестицидов, применявшихся при выращивании культуры.

– В результате партия гороха не прошла подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности зерна", – сообщает Россельхознадзор.

Декларацию признали недействительной, а заявителю объявили предостережение.

При этом случай оказался не единичным. С 1 января по 6 октября 2026 года в Кузбассе выявили 78 деклараций, зарегистрированных с нарушением обязательных требований. Они касались зерновой продукции общим весом 123,4 тысячи тонн.

Нарушения специалисты выявляли при мониторинге Единого реестра сертификатов и деклараций о соответствии во ФГИС "Росаккредитация".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что на полках магазинов в Кузбассе появятся овощи из Казахстана.