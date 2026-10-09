На полках магазинов в Кузбассе появятся овощи из Казахстана - о чем речь

За неделю с 28 сентября по 2 октября в Кузбассе проконтролировали ввоз 198 тонн свежей подкарантинной продукции из Казахстана. Ассортимент оказался разнообразным: 158 тонн лука репчатого, 32 тонны томатов и 8 тонн огурцов.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Западно-Сибирском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Специалисты проверили партии на наличие карантинных вредных организмов.

– В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, все проверенные партии овощей из Казахстана признаны безопасными и допущены к продаже в Кузбассе.