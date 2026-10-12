Упала с качелей и впала в кому: на Урале 7-летняя девочка борется за жизнь

О несчастном случае рассказала редакция "КП-Екатеринбург".

ЧП произошло 16 июня 2026 года в Сухом Логу. Мама взяла дочь с собой в гости к родственникам. Во дворе девочка играла с двоюродной сестрой и каталась на качелях. В какой-то момент конструкция перевернулась и упала на нее. Малышка сильно ударилась головой.

Сначала ребенка доставили в Сухоложскую районную больницу. У нее обнаружили кровоизлияние в мозг и большие гематомы. Врачи провели трепанацию черепа, а через три дня девочку на вертоле санавиации доставили в детскую клиническую городскую больницу № 9 Екатеринбурга.

– Врачи говорили мне: "Молитесь, мы не знаем, как пройдет операция"<...> Дочка лежала в реанимации. Врачи говорили, что это чудо, что она осталась жива. А я смотрела на нее и повторяла, что она у меня сильная девочка, настоящий боец, – рассказала мама ребенка.

Родители навещали дочь, когда им разрешали приходить. Из комы малышка вышла только в августе – спустя два месяца. После этого девочку направили на реабилитацию в детский хоспис.

По словам матери, состояние дочери тогда было крайне тяжелым: она не двигалась и не реагировала на происходящее вокруг. Когда в середине сентября курс реабилитации подходил к концу, женщина понимала, что ребенку необходима дальнейшая помощь, и стала искать другие варианты лечения.

Знакомые посоветовали семье клинику. Однако лечение оказалось дорогим: реабилитация стоила 780 тысяч рублей. Для семьи такая сумма была неподъемной, поэтому мама обратилась за помощью в соцсетях.

Неравнодушные люди откликнулись на просьбу. Необходимую сумму удалось собрать всего за двое суток.

Сейчас девочка находится в клинике уже две недели. По словам мамы, она замечает первые изменения: дочь реагирует на ее голос, ищет ее глазами, иногда двигает рукой. Кроме того, у ребенка улучшился аппетит, и врачи уже убрали зонд для питания.

Впереди у девочки операция по установке титановой пластины в череп, после которой потребуется второй курс реабилитации.