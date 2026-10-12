"Больно, аж до слез": мама юного победителя шоу Малахова в ужасе от автобусов в Новосибирске

В поселке Ложок под Новосибирском живет 14-летний подросток, который несколько месяцев назад победил во всероссийском конкурсе звонарей в Москве. Вся страна узнала о нем после участия в телепрограмме Андрея Малахова "Песни от всей души". Мальчик родился без ног и в три года попал в большую приемную семью, где воспитываются 27 приемных и восемь родных детей.

Семья уже около двух лет добивается решения транспортной проблемы. Подробностями истории поделилась редакция КП-Новосибирск.

Поселок Ложок с Академгородком, где находится школа подростка, связывает автобус № 107к. В апреле на маршрут выпустили низкопольную машину, которой могут пользоваться маломобильные пассажиры. Но подходящий автобус всего один, поэтому поездка превращается в лотерею.

Приемная мама мальчика рассказала, что семья уже не раз выходила на остановку, чтобы ехать на занятия, но вместо низкопольного автобуса приезжал обычный. В таких случаях оставалось возвращаться домой или просить помощи у прохожих. По ее словам, даже если окружающие готовы помочь поднять коляску в салон, это не всегда возможно из-за узких дверей.

Когда подходящего автобуса нет, семье приходится искать попутную машину или вызывать такси. При этом не все водители готовы перевозить пассажира на коляске, а регулярные поездки обходятся дорого.

– Представляете, как это – человеку с ограниченными возможностями чувствовать себя изгоем общества? Это страшно. А мне, как матери, тем более больно, аж до слёз, – поделилась женщина.

Из-за транспортных сложностей подростку пришлось перейти на онлайн-обучение. Однако проблема касается не только школы: ему необходимо посещать врачей, ездить на дополнительные занятия и встречаться со сверстниками.

Кроме того, проблема затрагивает и других жителей Ложка. По словам сибирячки, в поселке живут около 60 многодетных семей, но собственной школы и досугового центра здесь нет, поэтому детям приходится ездить в другие населенные пункты.

На ситуацию также обратил внимание Народный фронт. Представители организации выезжали в поселок, а теперь планируется там круглый стол с участием экспертов, прокуратуры и министерства транспорта.