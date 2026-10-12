Общество

В Кузбассе хитрость с экзаменом в ГИБДД обернулась судом для женщины

Следком Кузбасса раскрыл преступление со взяткой.

Как сообщили в Следкоме Кузбасса, в регионе вынесли приговор 34-летней жительнице Новосибирской области. Её признали виновной в даче взятки должностному лицу.

Как выяснили следствие и суд, с мая по июнь 2024 года женщина через посредника передала сотруднику одного из отделов ГИБДД 150 тысяч рублей. За эти деньги ей должны были незаконно оформить экзаменационный листок о сдаче теории.

С взяткополучателем и посредником тоже разобрались. Их дело ушло в суд.

– Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Напомним, в регионе уже не раз попадались взяточники. Ранее VSE42.RU сообщал, что трое кузбассовцев решили "договориться" с законом и попались – директор, его работник и посредник передали 6 млн рублей.

Фото: VSE42.Ru
 291 УК РФ  взятка  ГИБДД  Как сообщили в Следкоме Кузбасса  Кемеровская область  коррупция  криминал  Кузбасс  Новосибирская область  новости кузбасса  приговор  происшествие  следком  суд  штраф  экзамен Облако тегов