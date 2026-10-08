Взятка на 6 млн: трое кузбассовцев решили "договориться" с законом и попались

Как сообщили в Следкоме Кузбасса, в регионе предъявили обвинение трём людям.

Обвиняемые – 38-летний директор, 33-летний работник коммерческой организации и 36-летний местный житель. Каждому вменяют свою роль. Кого-то обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, кого-то – в посредничестве.

Как считает следствие, всё происходило с 14 июля по 8 августа 2026 года. Директор компании, которая добывает руды и пески драгоценных металлов, решил подстраховаться. Через своего подчинённого и его друга он передал взятку сотруднику правоохранительного органа. Общая сумма – 6 млн рублей.

Деньги шли за информацию о планируемых проверках. А ещё – за общее покровительство по службе для организации.

– Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Взяткодателя и посредников задержали. В их домах прошли обыски. Там изъяли служебную документацию, мобильные телефоны и деньги.

По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых под стражу. Расследование продолжается. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что замначальника колонии провернул аферу со взяткой и подделкой документов.