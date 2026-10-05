Ажиотаж с первого дня: тысячи людей посетили новое пространство в Кемерове

В Кемерове открылось долгожданное, новое место для отдыха. Как сообщили в региональном Министерстве строительства, 2 октября открылось общественное пространство на правом берегу реки Искитимки. Оно расположено напротив парка Победы имени Жукова.

Главной доминантой нового парка стал мемориальный комплекс с памятником Александру Невскому. За первые два дня работы сюда пришли тысячи жителей и гостей города.

Несмотря на будний день, кемеровчане приходили семьями, парами и целыми компаниями. Многих привлекла возможность первыми опробовать памп-трек. Это волнообразная трасса для велосипедов, самокатов и скейтов. Её называют крупнейшей в Сибири. Уже на второй день на ней катались сотни детей.

– Новый парк площадью 23,5 тысячи квадратных метров объединяет несколько зон, – отметили в Минстрое Кузбасса.

Мемориальный комплекс Александру Невскому – бронзовая скульптура высотой около 19,5 метра. Её создал заслуженный художник РФ Даши Намдаков на средства меценатов.

Пешеходный мост с архитектурной подсветкой соединил новый парк с парком имени Жукова. Теперь из одного в другой можно перейти напрямую.

Памп-трек – асфальтированная трасса с волнами и виражами. Разгон здесь идёт за счёт рельефа.

В ведомстве отметили, что детская площадка выполнена в эко-стиле. Там есть песочница, батуты и игровые городки. Также обустроены прогулочные зоны, амфитеатр и топиарные фигуры в виде бегемотов. Это отсылка к городской легенде о бегемоте, который сбежал из цирка и облюбовал Искитимку.